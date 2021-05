Reisbranche heeft het meteen druk: ‘De Jonge legde de kleurcodes uit en het aantal bezoekers verdubbelde’

Het aantal boekingen in mei ligt bij Sunweb nu al een kwart hoger dan in 2019 op 11 mei het geval was. ,,Bizar”, noemt een woordvoerder het. ,,Toen De Jonge de kleurcodes ging uitleggen verdubbelde het aantal bezoekers van onze website.” Vooral voor augustus worden veel vakanties geboekt.

Corendon-topman Steven van der Heijden spreekt van ‘enorme drukte’ op de website en bij het callcenter. ,,Maandag hadden we al een redelijke dag, maar nu zien we echt een enorme stijging in het aantal boekingen.” Populair zijn onder meer de Griekse eilanden en Mallorca en Ibiza. Voor die bestemmingen geldt waarschijnlijk vanaf eind mei een geel reisadvies.

De reiswijzer van de ANWB, waar per vakantieland informatie over de coronamaatregelen te vinden is, werd vanaf het begin van de persconferentie twaalf keer zo vaak bezocht als normaal. ,,Mensen willen gewoon echt heel graag weg”, verklaart een woordvoerder. Het vaakst werd er gezocht naar informatie over België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië.

Schaarste

Reisbrancheorganisatie ANVR is blij dat het ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf zaterdag niet meer voor alle landen automatisch een negatief reisadvies geeft. Wel waarschuwt een woordvoerster dat er in het begin slechts een zeer beperkt aantal landen van oranje naar geel zal gaan. ,,Veel landen zullen voor een deel op dezelfde landen voor vakanties focussen. Dan wordt het een kwestie van vraag en aanbod en kan schaarste ontstaan. Het kan gebeuren dat er dan niet genoeg accommodaties zijn”, aldus een woordvoerster van de ANVR. Hogere prijzen zijn daarbij niet uitgesloten.

Vanaf zaterdag zullen volgens de ANVR nog maar weinig vakantiebestemmingen code geel krijgen, hoewel deze groep landen gestaag zal groeien. Tegelijkertijd worden ook in andere Europese landen reisregels rond het coronavirus versoepeld. Zo hoeven Engelsen vanaf volgende week niet meer in quarantaine bij terugkeer uit onder andere Portugal, IJsland en Israël.

Goed nieuws

Ook voor pretparken, dierentuinen, sportscholen, openluchttheaters en -musea kwam er goed nieuws. Het kabinet maakt de weg vrij om weer op te starten. Vanaf volgende week woensdag mogen ze de deuren openen. Al is er wel een ‘pauzeknop’; als de ziekenhuisopnames onverhoopt niet verder teruglopen, kan het kabinet maandag nog op de noodrem trappen.

Sportschoolketen David Lloyd grijpt de versoepelingen met beide handen aan en laat weten meteen in de nacht van dinsdag op woensdag de deuren te openen. ,,Op 19 mei om 0.00 uur zullen wij al onze fanatieke sporters verwelkomen", zegt Bob de Boef, General Manager David Lloyd Amsterdam.

Quote Er zijn sportzalen van 2000 vierkante meter. Daar moet je de mensen werkelijk zoeken. Dus we hopen dat we de capaciteit snel kunnen opkrikken Ronald Wouters, NL Actief

Brancheorganisatie NL Actief is blij dat er in ieder geval weer iets mogelijk is. Al is het maximale aantal sporters van dertig voor sommige sportscholen erg beperkt, zegt algemeen directeur Ronald Wouters. ,,Er zijn sportzalen van 2000 vierkante meter. Daar moet je de mensen werkelijk zoeken. Dus we hopen dat we de capaciteit snel kunnen opkrikken.” Hij hoopt dat sporters meer overdag komen, zodat niet iedereen tegelijk komt. ,,Het zou fijn zijn als werkgevers daartoe de ruimte bieden voor de mensen die thuis werken.”

Binnenattracties dicht

Voor de pretparken en dierentuinen geldt dat alleen de buitenplekken over mogen. Voor een park als De Efteling betekent dat expliciet dat attracties zoals de Droomvlucht dicht blijven. In dierentuinen kunnen bezoekers bijvoorbeeld niet naar het overdekte reptielenverblijf. De Efteling in Kaatsheuvel is ‘voorzichtig blij’ dat het attractiepark volgende week weer open kan. ,,Het kabinet houdt nog een slag om de arm, maar als alles goed gaat is het heel fijn als we weer open kunnen”, reageert een woordvoerder.

De Efteling zegt nog wel de voorwaarden die zijn gesteld voor opening, zoals 1 persoon per 10 vierkante meter, te bestuderen. ,,We moeten nog kijken wat die kaders precies betekenen.” Ook vorig jaar moest voor het park al gereserveerd worden en was er een gezondheidscheck. Of de tickets goedkoper worden nu de binnenattracties dicht blijven, kan De Efteling nog niet zeggen.

Volledig scherm Tijdens een proef kon een groep mensen vorige maand al naar Avonturenpark Hellendoorn. Vanaf volgende week mogen de deuren van pretparken voor meer bezoekers open. © ANP

Voor Ouwehands Dierenpark in Rhenen zal dat níet het geval zijn. Al zegt directeur Robin de Lange minder blij te zijn dat binnenruimtes nog dicht moeten blijven. In Ouwehands gaat het om een aquarium, een zeeleeuwentheater en een overdekte speeljungle. ,,Maar dat is te overzien, en het zal tijdelijk zijn tot de volgende versoepeling.”

De directeur verwacht niet dat het kabinet maandag alsnog op de noodrem trapt. ,,We zijn blij dat we na bijna een half jaar sluiting eindelijk weer perspectief hebben. Ik ga er helemaal vanuit dat we volgende week weer opengaan.”

Ontbijt op terras

Ook voor horecazaken kwam meer goed nieuws. Zij mogen hun terrassen vanaf volgende week tussen 6.00 en 20.00 uur openen. Dat maakt het voor meer horecaondernemers interessant om hun zaak te openen. ,,Dit betekent dat ontbijtzaken open kunnen, maar bijvoorbeeld ook restaurants of hotels voor een chic diner”, zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Tegelijkertijd is er teleurstelling over de binnenruimtes die dicht blijven. Daardoor blijft het volgens Willemsen vrijwel onmogelijk om uit de rode cijfers te komen. ,,We zitten nog ver af van het moment dat een horecaonderneming weer rendabel kan worden. Maar wij verwachten nog voor 1 juni een grote heropening waarbij ook ruimtes binnen open kunnen. Afgelopen weken hebben we duidelijk gemaakt dat we veilige protocollen hebben en de premier heeft bevestigd dat we het goed doen.”

Volledig scherm Horeca is blij dat de terrassen langer open mogen, maar betreurt het dat er nog geen bezoek binnen mogelijk is. © Hollandse Hoogte / ANP

Teleurstelling

Toch zijn er ook na deze persconferentie sectoren die teleurgesteld zijn. Bioscopen kunnen bijvoorbeeld op zijn vroegst op 9 juni weer open. Bovendien zou het kunnen dat dit dan alleen maar mogelijk is als bezoekers een negatieve coronatest kunnen overleggen. Een maatregel waar de bioscoopbranche niet zo enthousiast over is.

De Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVBF) noemt de ‘testwet’ onnodig en drempelverhogend. ,,Onnodig want de bioscoopbranche kan prima bezoekers in een veilige omgeving ontvangen op basis van het eigen veiligheidsprotocol en drempelverhogend omdat bezoekers zich moeten laten testen op locaties die niet in de nabijheid liggen van bioscopen of filmtheaters”, aldus de koepel.