Reisadvies Curaçao van geel naar oranje: alleen noodzakelijke reizen

TUI biedt deze reizigers een voucher aan, of een vervangende reis op dezelfde data naar een bestemming met een geel reisadvies. ,,Die mogelijkheden zijn heel beperkt”, erkent een woordvoerster. ,,Maar ze zijn er wel: Bonaire, Aruba of de Canarische eilanden Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote en Fuerteventura. We brengen geen mensen maar oranje gebied.” Als klanten van TUI niet hun bestemming of vertrekdatum willen wijzigen, krijgen ze hun reissom terug.



Ook bij reisorganisator Corendon kunnen mensen die een ticket hebben geboekt de reis omboeken of annuleren. De organisatie vindt het jammer dat een van de weinige verre bestemmingen waar mensen nog naar toe konden nu ook wegvalt. ,,Het is vervelend, maar de impact valt wel mee”, reageert directeur Steven van der Heijden. ,,Er gingen maar zo’n 50 tot 100 mensen per dag die kant op. Vergeleken met normale tijden is dat een fractie.”