Regionale Sint in de war door buitenissige verhaallijnen Sinterklaasjournaal

Voor de allerjongsten tot een jaar of vijf voorziet de Hapertenaar geen probleem. „Als er een smurf met een staf rondloopt, dan is dat voor hen Sinterklaas. Maar voor kinderen van zeven die al wankelen in hun geloof, haal je veel van de magie uit het feest."



De verhaallijnen van de NTR laat hij voortaan links liggen. „Als kinderen er naar vragen, zeg ik: 'Goh jongens, het is televisie. Niet alles op televisie is echt.'"



In de vijf jaar dat Janssen actief is met Sinterklaas Bladel - de organisatie bestaat naast hemzelf als Sinterklaas uit een stuk of acht pieten - kreeg hij één keer een aanvraag voor een roetveegpiet. „Ik heb geweigerd."



Hij staat achter de traditionele piet, geeft Janssen volmondig toe. Maar de weigering had praktische gronden. „Dat zwart is een maskerade. Met enkel wat roetvegen herkennen de kinderen in de dorpen piet als het nichtje van de buurvrouw."



Bovendien: als hij als sinterklaas vijf huisbezoeken aflegt en alleen het tweede en vierde adres willen een roetveegpiet, moet Janssen tussendoor steeds een grime-uurtje inplannen. Niet te doen. „Het zou goed zijn als er één lijn in zou komen. Maak dan alle pieten asgrijs. Dan is er niemand beledigd, hooguit een mijnwerker."