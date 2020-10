Regenjas aan en paraplu mee: het blijft nog wel even herfstweer

De afgelopen dagen was het weer niet om over naar huis te schrijven; het was nat, grijs en af en toe behoorlijk fris. Daar komt voorlopig geen verandering in, zegt WeerPlaza -meteoroloog Wilfred Janssen. ,,Vandaag is eigenlijk de beste dag. Ondanks dat er vrij veel bewolking is blijft het op de meeste plaatsen vandaag droog. Alleen in de meest zuidelijke regio’s valt er regen.”

In het weekend kunnen we opnieuw op flink wat regen rekenen, maar dan in het hele land. ,,Morgen begint het met regenen in het zuiden en daarna trekken de buien langzaam van zuid naar noord. Ruimte voor de zon is er niet echt. Met name in het zuiden en het noorden is het weer bijna kil te noemen. Met temperaturen van een graad of 12 is het ook best fris. In het noorden is het wat warmer, daar wordt het een graad of 18", zegt de weerman.