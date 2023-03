Regen, sneeuw en vooral geen zon: waar blijft de lente?

Het is koud. Kouder dan normaal in de eerste week van maart, bevestigt Weerplaza. ,,Normaal is het in de eerste week van maart negen graden. Deze dagen ligt de temperatuur rond de drie, vier graden. Het is dus zeker kouder dan gemiddeld,” vertelt meteoroloog Johnny Willemsen. De tuin in met je korte broek, met je kop in de zon op het terras; we snakken naar de lente, merken ze bij Weerplaza aan de reacties op sociale media.

Dat we zo'n behoefte hebben aan lente ligt niet aan afgelopen winter, denkt Willemsen. Ondanks een goede winterweek in december, waarin we zelfs konden schaatsen, was de algehele winterperiode zachter dan normaal. ,,Wel was januari een heel natte maand.’’

Lentegevoel

Waar die lentedrang wel vandaan komt? Het mooie weer dat we kregen voorgeschoteld de afgelopen vijf jaar. We zijn verwend geworden, zegt Willemsen. Niet dat het elk jaar warm was, maar dat droge en zonnige weer droeg wel bij aan het lentegevoel. Vorig jaar boekte maart zelfs een record aan zonuren, terwijl het niet per se warm was. ,,En ook in 2021 was het niet heel warm, maar wel zonnig. Zelf herinner ik mij vooral de lente van 2020 goed. Toen hadden we te maken met een lockdown en waren we blij dat we in ieder geval in de tuin konden zitten of buiten een rondje konden lopen.’’

Is de lente in aantocht?

Een totaal ander weerbeeld dan de lente van 2023 tot nu toe. In grote delen van het land wordt er woensdag gewaarschuwd voor sneeuw en mist. Delen van Zuid-Brabant en Limburg zijn bedekt met een laag sneeuw. Donderdag blijft het even droog, maar in de loop van de middag is er opnieuw kans op natte sneeuw. De kou en het wisselvallige weer houden in ieder geval vrijdag en zaterdag nog aan.

Zondag stijgen de temperaturen iets. Maar dat betekent niet dat het lenteweer zijn intrede maakt. Hoewel het qua temperatuur iets zachter wordt, gaat het volgende week wel regenen. ,,Volgende week wordt doorbijten. We gaan van winter naar de herfst. Ik word hier zelf ook niet blij van. Ik zit liever in de zon.’’

Geduld

Wie snakt naar lente moet geduldig zijn. Pas eind maart krijgen we te maken met rustiger weer, volgens de weermodellen. Dat bekent: relatief droog en meer zon. Dat helpt mee aan de lentebeleving, maar volop lente wil Willemsen het nog niet noemen. ,,De temperatuur ligt rond de 10 graden. Warm is het dus niet. Dat echte zachte lenteweer zie ik niet een, twee drie in de weermodellen.’’ Toch is er een sprankje hoop: ,,voorspellingen zo ver vooruit zijn weekgemiddeldes. Het kan best gebeuren dat ergens een zachte lentedag tevoorschijn komt. Die heb je eigenlijk altijd.’’