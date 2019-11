Regen, hagel en kou zorgen voor hinder bij avond- en ochtendspits

Een gebied met regen trekt vandaag van west naar oost over het land, meldt Weerplaza. ,,Later vanmiddag regent het vooral in de oostelijke helft, in het westen heeft de regen dan al plaatsgemaakt voor flinke buien. Bij deze buien is er ook kans op hagel, onweer en windstoten”, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. Vandaag is het bewolkt en in de loop van de dag valt vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 7 graden en er waait een stevige zuidwestenwind.



Volgens de meteorologen van Weerplaza moeten automobilisten vanavond vooral in het westen van het land bedacht zijn op verraderlijke omstandigheden, omdat de pittige buien een smalle strook hagel kunnen achterlaten. ,,Daardoor kan het met name in de staart van de avondspits zeer lokaal een korte tijd glad zijn. Hagel kan zeer lokaal voor verraderlijke omstandigheden zorgen. Tegen deze gladheid kan niet worden gestrooid”, vertelt Janssen.



De avondspits van vanavond is een voorbode voor de ochtendspits van morgen. Ook dan moeten we rekening houden met buien, en ook dan zullen ze vooral in het westen van het land vallen. ,,Dit kunnen opnieuw pittige exemplaren zijn met kans op hagel en onweer. Net als later vandaag kan hagel ook morgenochtend zeer lokaal een korte tijd voor verraderlijke gladheid zorgen.”