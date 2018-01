Regen en natte sneeuw voorbode van naderende winterstorm

,,In de tweede helft van de nacht van woensdag op donderdag begint het aan zee al flink te waaien en dit neemt in de ochtend alleen maar toe", zegt weerman Janssen. ,,We verwachten dat de piek van de storm donderdag aan het eind van de ochtend, begin van de middag ligt. Langs de gehele westkust wordt het zo’n windkracht 9. In het noordwestelijk kustgebied, waar ook de Waddeneilanden onder vallen, is windkracht 10 mogelijk."



Volgens Janssen bestaat zelfs de kans dat in het noordwestelijke deel van het land de windstoten even windkracht 11 aanstippen. ,,Dat is een zeer zware storm.” Maar of deze windsnelheden ook echt gehaald gaan worden, is volgens hem nog heel onzeker. ,,Als het gebeurt zal dat alleen op de Waddeneilanden zijn en ook maar heel kort duren”, legt hij uit.



Donderdag worden in het midden van het land windstoten tussen de 100 en 110 kilometer per uur verwacht. In het westen waait het zo’n 120 kilometer per uur en in het noord-westelijke gebied kunnen windstoten van wel 130 kilometer per uur gemeten worden.



Volgens Janssen is het precieze verloop van de storm nog erg onzeker. ,,Het ligt eraan waar het windveld boven Nederland komt te liggen. Als het windveld verder boven de Waddeneilanden ligt, kan het in de rest van het land veel minder hard gaan waaien."