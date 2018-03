Reduans vrienden geschokt door moord op hun ‘knuffelmarokkaan’

Bij zijn team is de moord hard aangekomen. ,,Het trieste is dat Reduan zelf altijd heel hard was over Marokkaanse straatjochies en de cultuur die daar bij hoort. Daar moest hij niks van hebben.’’ Over zijn broer Nabil, die de afgelopen jaren steeds verder weggleed in het criminele moeras, sprak hij nooit. ,,Hij had het nooit over zijn familie.’’



Drie jaar geleden verliet hij Overvecht, nadat zijn huwelijk was stukgelopen. Hij trok kort in bij zijn moeder en kocht daarna een appartement in Amsterdam-Noord. ,,De vriendschapsband bleef. Het is verschrikkelijk dat hij het slachtoffer is geworden van deze laffe daad. En het is vreselijk dat zijn twee jonge dochtertjes nu geen vader meer hebben’’, zegt een vriend.