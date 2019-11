‘Reder MSC Zoe moet schade Waddenzee vooruitbetalen’

Black Friday, Victor Mids en de verjaardag van Tina Turner in de Ochtend Show to go

20:41 Dinsdag 26 november zijn onder andere retailspecialist Edwin Belt en cultuurverslaggever Arno Gelder te gast in de Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.