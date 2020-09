Reddingsbrigades willen digitale borden: ‘Noordzee bijzonder verraderlijk’

CORONAVIRUS LIVE | Aantal nieuwe Duitse coronabe­smet­tin­gen opnieuw boven de 2000

6:16 ,,Maak je veiligheidsriemen maar vast. We zitten in precies dezelfde situatie als in maart, of eigenlijk al een stapje verder”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg De gemeente Tilburg heeft vanavond tot woede van velen een groot voetbalfeest toegestaan, waarbij honderden supporters van Willem II de coronamaatregelen schonden. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.