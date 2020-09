Reddingsbrigade: ‘Wij zijn geen hobbyclubje meer, maar een hulpdienst’

Doordat zomers steeds warmer worden, raken de Nederlandse stranden steeds voller. Tegelijk worden de huidige vaste borden te weinig gelezen en vallen de vlaggen te weinig op. Een waarschuwingssysteem met elektronische matrixborden biedt uitkomst, zeggen de reddingsbrigades van Domburg, Den Haag, Noordwijk, Zandvoort en Scheveningen. De digitale borden kunnen bij de belangrijkste strandopgangen en op de boulevard worden neergezet. ,,Vergelijk het met de skipistes in de Alpen, waar wintersporters bij de liften actuele informatie over weer, lawinegevaar en openingstijden vinden’’, zegt Ernst Brokmeier van de Zandvoortse Reddingsbrigade.



De reddingsbrigades denken verder aan een app, die badgasten waarschuwt. Ook kunnen sociale media worden ingezet: strandgangers krijgen dan op Facebook of Instagram een advertorial van de reddingsbrigade. De Reddingsbrigade Nederland, die lokale reddingsbrigades ondersteunt, is enthousiast over de matrixborden en een app. ,,Laat het wel een landelijke app zijn, voor ieder strand een aparte app gaat badgasten niet helpen’’, zegt directeur Koen Breedveld. Hij gaat begin oktober met de brigades om tafel. ,,Dat moet resulteren in een plan van aanpak voor komende jaren.”