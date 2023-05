Reddingsbrigade waarschuwt: pas op met zwemmen in koud water, ‘wacht nog half maandje’

Met warm weer in aantocht - donderdag begint de meteorologische zomer officieel - neemt ook het aantal mensen dat het water opzoekt toe. Was het Pinksterweekend ondanks de zon nog wat fris voor een duik, woensdag kan het landinwaarts richting de 25 graden gaan . Lekker zwemweer? Zo vroeg in het jaar is het water nog erg koud, waarschuwt de reddingsbrigade. ‘Doe het niet op dit moment, het is nog niet warm genoeg.’

Hoe warm of koud het water is verschilt per plek, zegt Marc van der Jagt, woordvoerder van de Nationale Reddingsbrigade. Maar op veel plekken ligt de temperatuur op dit moment rond de 11 á 12 graden - fris dus. Daarom adviseert de reddingsbrigade om niet langdurig in het water te verblijven - zéker niet als daar geen toezicht is. ,,Het klinkt een beetje paternalistisch, maar wacht nog een half maandje, dan is het water warmer.”

Mensen gaan vaak zonder voorbereiding of ervaring het koude water in, zegt Van der Jagt. ,,Ze nemen spontaan een duik.” En dat kán problemen opleveren. ,,De eerste twintig centimeter is warmer. Maak je een paar slagen, dan is het ineens een paar graden kouder.” Vooral het risico op kramp is groot, al zijn er heel veel redenen waarom mensen in de problemen raken, benadrukt hij. ,,Dat kan kramp zijn, maar ook iets anders. En kramp kan, als iemand bijvoorbeeld een zwak hart heeft, ook veel verder gaan.”

Niet bij te houden

Op waterlocaties zonder toezicht zijn ook ‘steeds meer clubjes’ die het hele jaar door zwemmen, maar die zijn vaak wel beter voorbereid, zegt Van der Jagt. ,,Veel mensen hebben ooit, lang geleden, hun zwemdiploma gehaald en denken: ik duik erin. Dan is je lichaam er niet aan gewend.” Wat je moet doen om zo'n frisse duik te maken verschilt per persoon en hangt van je fysiek af, zegt Van der Jagt. Voor wie wel wil zwemmen luidt het devies in elk geval: zorg dat er toezicht is, dat er een paar ogen op je gericht is.

,,En hanteer de algemene regels bij het zwemmen buiten. Binnenmeertjes kunnen water hebben dat het hele jaar rond te koud blijft. Die zijn vaak met ballenlijnen afgezet - blijf daar voor. Dat kunnen soms enorme dieptes zijn’’, zegt Van der Jagt. ,,Ik ben nu in de stad - daar springt de jeugd vaker van bruggen en kades. Je moet in diep water springen, dat is dus kouder dan aan de kant. En er kan van alles ín het water liggen.”

Voor nu is het nog rustig in de wateren, maar bij aanhoudende warmte verandert dat snel. ,,. Dan gaan er zo veel mensen te water dat het niet bij te houden valt. Als het drie, vier dagen 25 graden of meer is moeten we extra toezicht houden.” In juli start de reddingsbrigade dan ook de veiligheidscampagne ‘wie checkt jou’, in meerdere talen - waaronder Pools en Oekraïens. Ga niet alleen te water, is de insteek. Let op elkaar. Ook zet de brigade in op het 06-polsbandje voor kinderen, dat gebruikt kan worden bij vermissing. ,,We zien wel een trend in de zin dat er meer afleiding is dan vroeger - bijvoorbeeld mobiele telefoon’’, aldus Van der Jagt.