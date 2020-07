Reddingsbrigade rukt 177 keer uit, zoektocht naar zwemmer bij Katwijk gestaakt

video Nu al warmste 31 juli ooit gemeten: stranden puilden uit

19:15 Het kan niemand zijn ontgaan: het is vandaag heet, maar dan ook echt snikheet in Nederland. In Maastricht tikte het kwik in de vroege middag al 34,2 graden aan, waarmee het lokaal de warmste 31 juli ooit gemeten is. ,,Grote kans dat ook het landelijke warmterecord gaat sneuvelen’’, zegt weerman Wilfred Janssen.