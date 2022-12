Recordhoeveelheid verboden vuurwerk in beslag genomen, politiebond ‘houdt hart vast’

Opsporingsdiensten hebben dit jaar een recordhoeveelheid van zo’n 671.000 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2021, toen de politie nog een kleine 206.000 kilo aan verboden knallers innam.

Dat valt op te maken uit een overzicht van het Openbaar Ministerie (OM) dat wekelijks wordt bijgewerkt. In het overzicht, dat het OM de vuurwerkbarometer noemt, zijn vangsten opgenomen van vuurwerk dat in Nederland verboden is. De meest recente stand loopt tot en met afgelopen week, van 19 tot en met 25 december.

Vertienvoudiging sinds 2019

Vooral twee grote vangsten in Duitsland dragen bij aan het recordcijfer. Vorige week dinsdag werd over de grens bij Enschede zo’n 250.000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het zware vuurwerk was bestemd voor de Nederlandse markt. Begin november namen opsporingsdiensten ook al zo’n 328.000 kilo aan zwaar vuurwerk in beslag in Duitsland, dat in Nederland verkocht had moeten worden.

De laatste jaren wordt steeds meer verboden vuurwerk afgepakt. In 2018 werd iets meer dan 56.000 kilo ingenomen, in 2019 ruim 61.000 kilo en in 2020 123.000 kilo. Dat komt neer op een vertienvoudiging in drie jaar tijd.

Meer illegaal vuurwerk gekocht dit jaar

De Nederlandse Politiebond denkt dat dit jaar veel meer zwaar(der) illegaal vuurwerk is gekocht dan andere jaren. ,,We hopen dat het een volksfeest wordt, maar het kan zomaar omdraaien in een veldslag”, spreekt voorzitter Jan Struijs zijn zorgen uit over de komende jaarwisseling. De bond, die ongeveer 28.000 agenten vertegenwoordigt, maakt zich ‘ernstige zorgen’ over aankomend weekend.

Voor het eerst sinds twee jaar mag oud en nieuw weer uitbundiger gevierd worden. In sommige gemeenten mag weliswaar geen vuurwerk worden afgestoken, maar ‘het beleid is heel wisselend’, zegt Struijs. ,,Dat zorgt voor een waterbedeffect. We houden ons hart vast. Elke keer zien we weer dat de jaarwisseling ook een uitlaatklep kan zijn. Er hoeft maar iets te gebeuren, of mensen keren zich tegen de politie.”

Bij het Bingoal Stadion, de thuisbasis van ADO Den Haag, heeft de politie samen met de gemeente Den Haag dinsdag een vuurwerkinleveractie gehouden:

Heel veel van politie gevraagd

Volgens Struijs is er het afgelopen jaar ‘heel veel van politiemensen gevraagd’ en was de hersteltijd ‘veel te kort’. ,,Het afgelopen jaar is onrustig geweest, met de laatste twee maanden veel zwaar vuurwerk. Dit jaar is er sprake van een hele zware lange eindsprint.” De politie heeft ‘maximaal opgetopt’ qua bezetting, maar aantallen noemt de bond niet.

De Nationale Politie meldde al dat als het afsteken van vuurwerk deze jaarwisseling leidt tot ‘veel letsel, ellende en schade’, dat de politie dan zal blijven aandringen op een landelijk vuurwerkverbod. ,,Daar zullen we ons bij de politiek hard voor maken”, aldus Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie. De Meij ziet deze oud en nieuw dan ook als ‘de ultieme test’.

