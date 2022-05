Recordaantal klachten en vragen over discriminatie in 2021

In de zogenoemde discriminatiemonitor schrijft de instantie dat zij bijna zeshonderd meldingen binnenkreeg van racisme. Daarnaast dienden nog ruim 450 mensen klachten en vragen in omdat ze het gevoel hadden gediscrimineerd te worden op basis van hun geslacht.

Veel van de klachten over racisme volgden naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Ook vermoedden mensen dat ze etnisch geprofileerd werden bijvoorbeeld door gemeenten als het gaat om het aanvragen van een bijstandsuitkering. Bij meer dan de helft van de melders over geslachtsdiscriminatie ging het om mensen die in hun werk benadeeld werden omdat ze zwanger waren of een kinderwens hadden. Het college wijst daarnaast op het probleem van seksuele intimidatie op de werkvloer.