Recordaantal conflicten gescheiden ouders: 'Je kunt van corona ook misbruik maken'

Uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat er in de maand mei 124 keer een kort geding over omgangsregelingen was: een record sinds 2017, dat losstaat van andere procedures over omgang. Uit een enquête onder driehonderd echtscheidingsadvocaten blijkt bovendien dat zij de voorbije maanden te maken kregen met cliënten die door inkomensverlies alimentatieproblemen hadden.



,,Vooral bij ondernemers en zzp’ers die inkomsten zagen wegvallen’’, zegt voorzitter Alexander Leuftink van vFAS. Meer dan de helft van de advocaten geeft ook aan dat de coronamaatregelen door voormalige echtelieden aangegrepen worden om kinderen bij de andere ouder weg te houden.



,,Corona leidt meer problemen bij de omgang’’, aldus Leuftink. ,,Vaak draait het om de angst bij één van de ouders: is de ander wel te vertrouwen als het gaat om het naleven van de regels?’’ Ouders weigeren dan hun kinderen nog langer mee te geven, of komen ze juist niet meer halen.



Ook het Kenniscentrum Kind en Scheiding in Voorburg ziet de problemen. ,,Vaak gaat het om gescheiden ouders bij wie het toch al niet zo lekker liep. Je kunt van corona ook gebruik of misbruik maken’’, meldt Wendy van Vliet van het Kenniscentrum.