Reconstructie van een pedojacht met fatale gevolgen: hoe een chatbericht leidde tot de dood

interview Politie over pedojagers: ‘Dit zijn geen helden, we zijn er klaar mee’

13 november Met de gewelddadige dood van een 73-jarige man in Arnhem liep de jacht op vermeende kindermisbruikers volledig uit de hand, maar het is slechts een van de 250 gevallen waarbij pedojagers de laatste maanden over de schreef gingen. Politie en justitie zitten helemaal niet op dit soort hulp van burgers te wachten. ,,Dit helpt niet.”