Reconstructie van de moord op Bas van Wijk: ‘Moet ik je door je knie schieten? Ik bluf niet!’

De rechtszaak tegen Samir el Y., die 8 augustus vorig jaar Bas van Wijk op klaarlichte dag doodschoot, begint maandag en lijkt overzichtelijk: hij werd gepakt en bekende meteen. Maar ging het nou om roofmoord of ruzie? Reconstructie van een dramatische dag aan De Nieuwe Meer in Amsterdam. ,,Ik dacht: Ik geef mijn horloge maar af in de hoop dat het klaar zou zijn...”