Rechtszaak tegen vader ontvoerde Insiya van start, verdachte stuurt zelfs geen advocaat

videoShehzad Hemani, de vader van de nu 6-jarige Insiya die zijn dochter vier jaar geleden liet ontvoeren en naar India liet brengen, is zoals verwacht niet bij de rechtszaak tegen hem aanwezig. Ook zijn medeverdachte neef Imran S. is er niet. Opvallender is dat beiden zelfs geen advocaat naar de rechtbank in Amsterdam hebben gestuurd. De zaak is net begonnen. De mannen zullen bij verstek worden berecht.

Nadia Rashid, de moeder van het meisje, is er wel. Zij heeft een schadevergoeding ingediend van ruim 11.000 euro materiële schade en 15.000 euro immateriële schade.

Moeder Nadia dient ook namens Insiya een schadevergoeding in van 10.000 euro voor psychische schade en risico's die het kleine meisje loopt vanwege het ontbreken van contact met haar moeder. Van de door de rechter verplichte skypecontacten komt weinig terecht. Volgens Nadia heeft ze slechts drie keer contact gehad via Skype met haar dochter. Ook de oma van Insiya, bij wie het meisje met geweld uit haar handen werd gerukt, dient een schadevergoeding in, van 1000 euro.

Volledig scherm Insiya. © RV Nadia Rashid zegt in haar slachtofferverklaring dat ‘Hemani er weliswaar niet is, maar dat hij zeker meeleest met de verslagen'. ,,En dan kunnen wij na afloop weer de gebruikelijke dreigementen verwachten.” Volgens Nadia komen de dreigementen bij haar en mensen in haar omgeving tot op de dag van vandaag binnen. ,,Maar een moeder kan nooit stoppen met liefhebben van haar kind en ik zal nooit stoppen met zoeken naar gerechtigheid,” vertelt de geëmotioneerde Nadia in de rechtbank. ,,Insiya heeft nooit kunnen zien hoe haar mamma elk jaar haar verjaardag viert. De tijd gaat door maar ik sta stil. Littekens voor de rest van mijn leven want de verloren tijd komt nooit meer terug. Straks is er een uitspraak en dan zijn de rechtsmiddelen op. Niet weten wanneer ik haar ooit terugzie is psychisch heel zwaar.”

Hemani liet het meisje op 29 september 2016 ontvoeren op klaarlichte dag, toen zij bij haar oma was. De mannen die Insiya kidnapten zijn vorig jaar al veroordeeld tot celstraffen. De zwaarste celstraf was 4 jaar en drie maanden. Uit hun relaas werd duidelijk wat iedereen al wist: de vader is de opdrachtgever van de kidnap. Hij was op het moment van de ontvoering in Europa. Via Duitsland is de peuter destijds naar India gebracht.

Shehzad Hemani zit met zijn dochter al jaren veilig in India. Dat land levert geen onderdanen uit en in India heeft de vader met succes beroep aangetekend tegen een eerder besluit van een rechter daar, dat het meisje terug moet naar Nederland. In Nederland heeft de rechter al eerder geoordeeld dat het meisje, dat Nederlands staatsburger is, bij de moeder hoort.