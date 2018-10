Rechtszaak snelwegblokkeerders: 'Dit ging om veiligheid van kinderen'

De twee activisten van Kick Out Zwarte Piet die vandaag als benadeelde partij het woord nemen, zaten 18 november 2017 in de tegengehouden bussen. De twee mannen die gaan inspreken, Jerry Afriyie en Mitchell Esajas, hebben sympathisanten opgeroepen om er vandaag ook te zijn. Afriyie en Esajas zitten inmiddels al in de zaal bij de zaak die net is begonnen. Pal achter hen zitten tal van vrienden en familieleden die de verdachten steunen.

Of Afriyie en Esajas vanmiddag van de gelegenheid gebruik gaan maken nogmaals te benadrukken dat Zwarte Piet racistisch is en daarom afgeschaft moet worden, is niet helemaal duidelijk. Esajas wilde daar gisteren niks over zeggen. ,,Je hoort het morgen wel.''

Angstaanval

De zaak is begonnen. Duidelijk is dat Douwes bang was dat 'de relschoppers van Kick Out Zwarte Piet' rotzooi kwamen trappen tussen 'onze kinderen' en kwamen roepen 'roepen dat wij racisten zijn'. ,,Ze moesten stoppen met dit gesodemieter en lekker in Amsterdam blijven. Geen zin in dit gezeur,'' zei ze in diverse berichten. In de rechtszaal zegt ze nu: ,,Dit was bedoeld als ludieke actie. Ik was bezorgd. Ik had geen tijd om zelf toestemming voor een demonstratie te vragen. Ik maakte me zorgen om de veiligheid van onze kinderen.''