Rechtszaak overgeplaatst vanwege weduwe van onlangs geliquideerde advocaat Wiersum

Derk Wiersum was advocaat van de kroongetuige in het proces tegen vermoedelijke leden van de Mocromaffia. De voortvluchtige Antilliaan Gerel P. (36), die op de Nationale Opsporingslijst prijkt, wordt verdacht van een dubbele liquidatiepoging op twee Rotterdammers in Noordeloos in december 2016. Eén werd getroffen en raakte zwaar gewond.

Beruchte gevangenis

In maart 2017 wist Gerel P. twee weken na zijn aanhouding in Suriname te ontsnappen uit de beruchte Flora-gevangenis, nadat een omgekochte juridisch medewerker hem een pistool zou hebben toegespeeld. Die zou zijn betaald door het plaatselijke chapter van de in Nederland inmiddels verboden motorclub No Surrender.



Juni vorig jaar werd in Nieuwegein, waar Gerel P. opgroeide, zijn rijbewijs aangetroffen. Onbekend is waar hij zich nu bevindt. Boze tongen beweren dat hij mogelijk connecties heeft met de eveneens op de Nationale Opsporingslijst staande Ridouan T., die in dezelfde buurt opgroeide.



De voortvluchtige verdachte zou ook te maken hebben met de moord op Spyshopbaas Ronald Bakker in 2015 in Huizen, die na leveranties van goederen aan criminelen met de politie zou hebben gepraat. Het onderzoek naar de dubbele moordpoging in Noordeloos is afgerond, meldde justitie eerder.



Onbekend is nog wanneer de strafzaak dient in de Rechtbank Oost-Brabant.