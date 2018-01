Rechtszaak loopt uit de hand: 'Zomaar iemand neersteken, hij moet hier komen'

Voor aanvang van de zitting in de rechtbank in Zwolle wist de politie al te voorkomen dat twee personen elkaar in de haren vlogen. Binnen in de rechtszaal hing een geladen sfeer. De nabestaanden van het slachtoffer zaten in de zaal waar ook de twee verdachten verschenen. De publieke tribune zat vol met vrienden en familie van die verdachten en in een tweede zaal was via een videoverbinding contact gelegd.



Zes agenten kregen snel assistentie van zeker vier collega's toen in de rechtszaal de vlam in de pan sloeg op het moment dat de twee verdachten werden afgevoerd. De moeder stoof volledig overstuur over de bankjes en greep een vrouwelijke agent bij haar schouders. Ze wilde de verdachten aanvliegen, maar die hadden de zaal al verlaten.



Een korte worsteling ontstond en na vijf minuten woede volgde het verdriet. Huilend zat ze minutenlang in het bankje. Een mannelijk familielid wilde eveneens naar de twee verdachten toe. ,,Zomaar iemand neersteken. Kom hier!'' riep hij vol woede.