‘Rechters zullen hoogte van celstraf aanpassen aan nieuwe regels’

Vandaag publiceerde minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming) zijn wetsvoorstel om de vervroegde vrijlating van langgestraften te beperken tot maximaal twee jaar . Nu is het nog gebruikelijk dat mensen die zijn veroordeeld tot lange celstraffen automatisch na twee derde van hun straf vrijkomen. Dat houdt in dat een dader die een celstraf van 12 jaar krijgt, nu al na 8 jaar, onder strenge voorwaarden, vrij kan komen. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, kan hij daar pas na 10 jaar voor in aanmerking komen. Bij een straf van 30 jaar wordt dat dus na 28 jaar in plaats van na 20 jaar. Minister Dekker wil er het ‘rechtsgevoel’ van mensen en het vertrouwen in Justitie mee vergroten.

'Klok 100 jaar terug'

,,In feite zetten we hiermee de klok honderd jaar terug'', aldus Van Kalmthout. ,,Want vergeet niet: die invrijheidstelling is al niet meer zo automatisch als hij tien jaar geleden was. Je bent echt niet gelijk een vrij man, maar je blijft in de greep van Justitie. Je moet in de regel aan strenge voorwaarden voldoen.'' Die voorwaarden variëren: het kan contact met reclassering zijn of het dragen van een enkelband. ,,Het is niet zo raar dat je een deel van je straf in de maatschappij zelf ondergaat.''