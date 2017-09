Rechter: Wildplassende vrouw kon ook naar mannen-urinoir gaan

De officier van justitie verlaagde de boete omdat de zaak zich bijna 2,5 jaar geleden afspeelde, maar vond wel dat Piening vlak voor sluitingstijd naar het toilet had moeten gaan. De rechter ging daar in mee. De rechter (een man, overigens) was het met Piening eens dat er te weinig openbare damestoiletten zijn in Amsterdam, maar vond dat het weinig zin heeft om evenveel dames- als herentoiletten neer te zetten. Als redenering gaf hij dat hij 'amper vrouwelijke wildplassers voorbij ziet komen'. ,,U bent pas de tweede die ik hier in de rechtbank tegenkom. Vrouwen doen dat gewoon niet of nauwelijks, vergeleken bij mannen.''

Gunst

De rechter legde de verantwoordelijkheid voor het neerzetten van meer openbare damestoiletten neer bij de gemeente. ,,Neerzetten van toiletten is overigens een gunst van de gemeente. De gemeente is het niet verplicht,'' zei de rechter. Hij zag het gebrek aan openbare vrouwentoiletten niet als argument voor kwijtschelden van de boete. Ook vond hij dat vrouwen in geval van nood dan maar in het mannen-urinoir hun behoefte moeten doen.

Hype

De hype die ontstond rond de rechtszaak verbaasde de 23-jarige Piening in eerste instantie. ,,Het is een enorm feministisch ding geworden, dat was nou ook weer niet de bedoeling'', zei ze gisteren in deze krant. ,,Aan de andere kant: het is goed dat dit eens wordt aangekaart. Het is toch gênant voor Amsterdam dat je als vrouw nergens terecht kan?'' Piening liet na de uitspraak weten dat ze nog niet weet of ze de boete gaat betalen. Ze blijft zich sowieso inzetten voor meer openbare damestoiletten.



