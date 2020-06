Rechter wijst bezwaar af: ruimingen nertsen in de Peel mogen doorgaan

liveblog LIVE | Black Lives Matter protest in Utrecht afgelopen, meer dan 3500 betogers lieten hun stem horen

20:30 In navolging van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Groningen, vindt ook in Utrecht vanavond een Black Lives Matter demonstratie plaats. De betogers protesteren op het Jaarbeursplein tegen racisme. De opkomst is groot en betogers worden opgeroepen niet meer te komen. Volg het nieuws in ons liveblog.