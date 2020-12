Rechter: vuurwerk afsteken tijdens oud en nieuw blijft verboden

Wie nog een sprankje hoop had om knallend het nieuwe jaar in te luiden, kan dat nu definitief laten varen. Alleen kindervuurwerk is toegestaan. Het tijdelijke vuurwerkverbod dat het kabinet afkondigde om de zorg te ontlasten en te voorkomen dat grote groepen rond middernacht de straat op gaan is volledig te begrijpen in deze crisissituatie, oordeelt de rechter. Het besluit had ook niet veel eerder genomen kunnen worden, omdat in maart moeilijk was te voorspellen hoe de pandemie zich zou ontwikkelen.