Rechter: vrouw deed valse aangifte om slippertje te verdoezelen

Haar man werd smaad ten laste gelegd omdat hij verschillende mensen per mail beschuldigde terwijl daar geen enkel bewijs voor was. Dat is smaad, aldus het OM: de man was gewaarschuwd dit vooral niet te doen. Beiden krijgen een taakstraf van 80 uur.

De officier van justitie had het over een Astens drama. ,,Wat begon als een gezellig avondje eindigde met een vrouw in een ander bed. Dat gebeurt. Dat kan aanleiding zijn voor stevige gesprekken, mogelijk een scheiding. Maar hier eindige het in een valse aangifte, een zware, en dat kan niet.’’

Chillen

Na een avondje stevig stappen in een kroeg vroegen twee mannen of de vrouw (47) meewilde ‘om te chillen’ bij een derde. Dat is het laatste wat zij zich kan herinneren, ‘toen ging mijn licht uit’. Een paar uur later vond ze zich naakt terug in een vreemd huis. Haar man was er ook, had haar fiets voor de deur gezien en hij vroeg wat er was gebeurd, zo luidt de verklaring.

De twee gingen naar de dokterspost, de huisarts en de politie alwaar zij uiteindelijk aangifte deed. Ze zei gedrogeerd te zijn en misbruikt. De mannen uit het huis zagen de vrouw juist uitgebreid zoenen met de bewoner, en met hem naar boven gaan. Uit vrije wil. De kroegbaas zegt dat ze zes of zeven biertjes ophad, in het huis dronk ze ‘wat wijn’. De andere mannen noemden haar lacherig, maar niet dronken.

Stootje

De politie onderzocht de zaak maar zag geen bewijs voor verkrachting of drogering. Het OM vertelde het paar in februari dat ze niemand ging vervolgen. Ze vroeg hen stil te blijven. Maar de man stuurde een mail rond waarin hij het over de verkrachting van zijn vrouw had. Dat vond het OM niet kunnen: hij wist dat er geen verdachten waren. Volgens hem wist het halve dorp al wat er speelde en wilde hij haar reputatie redden. De vrouw vindt het tekenend voor hun relatie. Ze heeft niks verzonnen om hun huwelijk te redden, ‘dat kan dit stootje wel hebben’.

Wat het OM stoort, is dat het gedoe kostbare mankracht van de politie heeft gekost. Die heeft wel betere dingen te doen. Wat het OM verbaast, is dat de vrouw aangifte doet van iets wat ze zich niet herinnert. De officier ziet dat alles in gang werd gezet door de echtgenoot, maar de vrouw maakte het verhaal daarna erger: mogelijk hadden meer mannen iets gedaan. Niet alleen is er geen bewijs dat er iets is gebeurd, er zijn eerder aanwijzingen dat de vrouw zelf initiatief nam. ,,In plaats van een fout te bekennen sleurt ze mannen mee in haar leugens.’’

Stomdronken

Advocaat Peter Schouten was des duivels. Hij ziet genoeg aanwijzingen dat zijn cliënte wel is misbruikt. Er zat medicatie in haar lichaam die mogelijk reageerde met drank en anderen noemden haar welzeker stomdronken. Seks opdringen aan een dronken iemand is ook verboden, en dan is de aangifte deels terecht. Waar hij geen bewijs van ziet, is dat ze gelogen zouden hebben. En als het hele dorp er over praat, waarom zou de echtgenoot dan vervolgd moeten worden voor smaad?