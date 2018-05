Rechter verbiedt demonstratie 4 mei, Meijerink krijgt gebiedsverbod

LiveRogier Meijerink en zijn geestverwanten van #geen4meivoormij mogen niet protesteren rond de Dodenherdenking, op 4 mei op de Dam. Dat bepaalde de rechtbank van Amsterdam vanmiddag in kort geding. De actie van Meijerink vormt volgens de rechter een bedreiging voor de openbare orde. Daarom blijft ook het gebiedsverbod in stand.

Volgens de rechter is Meijerink inmiddels een publiek figuur, en zal er onrust ontstaan als hij zich op de Dam vertoont.

Lees ook PREMIUM Hoe blijft het stil op de Dam? Lees meer

Ze zei verder dat alleen het feit dat de openbare orde verstoord dreigt te worden al voldoende reden is om de actie te verbieden. Meijerink heeft volgens haar geen enkel alternatief geboden voor de de demonstratie tijdens Dodenherdenking. Daarom is een keihard verbod gerechtvaardigd.

De vraag is wat het gebiedsverbod uithaalt. Meijerink zei voor de uitspraak dat hij deze niet zal respecteren en 'verstoppertje' gaat spelen. De uitspraak van de rechter neemt hij sowieso niet serieus, omdat de rechtbank volgens hem 'een koloniaal instituut' is. ,,Het is onderdeel van het systeem waartegen wij juist ageren.''

Volledig scherm Initiatiefnemer Rogier Meijerink van #Geen4MeiVoorMij komt aan bij de rechtbank voor aanvang van het kort geding. © ANP

Zwengel

Het verstoren van de orde had met een luchtalarm - 'zo'n zwengel, zo'n handalarm' - moeten gebeuren, meldde Meijerink vanmiddag. Het geluid moest zo luid zijn dat het ook op de Dam hoorbaar is en dat het 'net voor 8 uur klaar is'. Vervolgens zouden de demonstranten in stilte weg moeten lopen. Waar ze precies verzamelen en waar ze na het protest heen lopen, kon hij nog niet zeggen.

Meijerink schatte in dat honderd tot driehonderd mensen mee willen doen. In de rechtszaal in Amsterdam waren vanmiddag overigens weinig tot geen medestanders te vinden. Wel kreeg Meijerink na afloop de wind van voren van een man, die in woord en gebaar liet merken niet gediend te zijn van zijn protestactie.

Gebiedsverbod

De gemeente Amsterdam heeft dus een gebiedsverbod tegen Meijerink uitgevaardigd. Tussen 18.00 uur en 22.00 uur mag hij niet op of rond de Dam aanwezig zijn. De gemeente vertrouwt er niet op dat Meijerink thuisblijft nu de demonstratie verboden wordt. ,,De kans bestaat dat zijn aanwezigheid reacties oproept. Dat levert gevaar op voor zijn veiligheid en voor de openbare orde.''

In eerste instantie ging het kort geding over het lawaaiprotest, dat door burgemeester Van Aartsen van Amsterdam verboden werd. Van Aartsen legde vorige week uit dat hij de Dodenherdenking op 4 mei als 'een heilig moment' beschouwt. ,,Dat verstoren is onacceptabel en respectloos en bovendien strafbaar'', zei hij.



Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei deelt die mening. De organisatie achter de herdenking vindt dat de initiatiefnemer zich 'buiten het maatschappelijk debat' heeft geplaatst en wil daarom niet met hem in gesprek gaan.

Wat niet in het voordeel van Meijerink werkte, was dat hij weinig tot geen pogingen gedaan heeft om eerder in gesprek te gaan met het Comité. Pas vorige week was het eerste contact, bleek tijdens de behandeling van de zaak.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen een krans bij het Nationale Monument op de Dam tijdens de nationale dodenherdenking. © ANP

Kolonialisme

De Nationale Herdenking wordt jaarlijks gehouden ter nagedachtenis aan alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en voor allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties' daarna. De actievoerders betrekken het kolonialisme bij de herdenking. Ze menen dat 'oorlogsmisdadigers worden herdacht', omdat dus ook de Nederlandse militairen die sneuvelden tijdens de oorlog tegen onafhankelijkheidsstrijders in het toenmalige Nederlands-Indië worden herdacht.