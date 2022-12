Rechter tikt kabinet op de vingers: uitstel hereniging asielzoeker met gezin mag niet

In augustus werd de nareisbeperking ingesteld. Maar in een zaak over een Syrische vrouw die in Nederland een asielvergunning heeft gekregen, bepaalt de voorzieningenrechter nu dat haar Syrische gezinsleden meteen moeten worden toegelaten in Nederland. Zij hoeven niet eerst een half jaar te wachten.

Als een asielzoeker in Nederland mag blijven en een verblijfsvergunning krijgt, heeft die het recht om het gezin naar Nederland te halen. Sterker nog, internationale verdragen verplichten landen om gezinsherenigingsaanvragen van kinderen met welwillendheid, menselijkheid en spoed te behandelen.

Kabinet bedacht een list

Nederland kan de hoge instroom van vluchtelingen momenteel niet aan en daarom bedacht het kabinet een list: via een tijdelijke maatregel kon de gezinshereniging een half jaar worden uitgesteld, zeker als en geen woning beschikbaar zou zijn. Zo meende men een balans te hebben gevonden tussen het belang van het kind bij zowel geschikte huisvesting als bij de uitoefening van het recht op gezinshereniging.

Door die truc zet de voorzieningenrechter nu een streep in een voorlopig oordeel, met de opmerking dat het bezwaar van de gezinsleden ‘een goede kans van slagen’ heeft bij een beroepszaak. Het kan echter zijn dat een hogere rechter anders oordeelt. Zeker omdat in deze specifieke zaak spoedeisendheid een grote rol speelt. Het tijdelijk visum dat gezinsleden hebben om in Soedan te kunnen verblijven, verloopt deze week.

De voorzieningenrechter vindt concreet dat de nareismaatregel, die bestaat uit de mededeling dat verzoekers hun machtiging tot voorlopig verblijf pas in april kunnen afhalen, rechtsgevolg heeft. De staatssecretaris had betoogd dat het een feitelijke mededeling is waarvoor geen wettelijke basis nodig is, maar dat klopt dus niet.

In strijd met de wet

Ook is de maatregel in strijd met de Nederlandse Vreemdelingenwet en met twee bepalingen in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. ,,Dat de nareismaatregel is getroffen om de verplichtingen tot opvang van andere asielzoekers of statushouders na te kunnen komen, betekent niet dat de staatssecretaris zijn verplichtingen tegenover de vrouw en haar gezinsleden daaraan nu ondergeschikt kan maken", staat in het vonnis.

In het concrete geval van het Syrische gezin betekent de uitspraak dat de gezinsleden alsnog binnen 24 uur hun machtiging tot voorlopige verblijf moeten krijgen. Daarmee kunnen zij naar Nederland komen.