Rechter: Terminale Amir (10) nog niet terug naar zijn ouders

Volgens de rechter is het in het belang van het kind als hij voorlopig wordt behandeld in een speciale zorginstelling. Wel wordt door de rechtbank aangeraden de bezoekregeling voor zijn ouders te verruimen. Zij moeten hem volgens de rechter iedere dag kunnen opzoeken, al kan hij dit niet verplichten omdat bezoekrecht geen onderdeel van de rechtszaak is.



Gisteren bepleitte de familie Mouradi hun zaak voor de rechtbank in Assen. Amir is door de kinderbescherming uit huis genomen en in een zorginstelling geplaatst. Dit gebeurde met een voorlopige ondertoezichtstelling, een tijdelijke maatregel waarover de rechter na afloop moet beslissen. In dit geval heeft de rechtbank bepaald de uithuisplaatsing te verlengen tot vijf november. De kinderbescherming pleitte voor een verlenging van vijf maanden. Zijn ouders geloven dat de uitbehandelde Amir niet meer dan enkele maanden te leven heeft.