Rechter: Lili en Howick morgen definitief uitgezet naar Armenië

Advocaat Flip Schüller stapte naar de rechter omdat het slecht gaat met de moeder van de kinderen, die al in Armenië is. Volgens een onafhankelijke psychiater moet de moeder worden opgenomen in een kliniek. Dat zou betekenen dat de kinderen zes maanden in een tehuis moeten worden geplaatst.

Eerdere rechterlijke uitspraken kwamen hiermee volgens de advocaat op losse schroeven te staan.

De rechtbank in Amsterdam wees vanavond laat het verzoek van de advocaat af. De rechter oordeelt dat er in het psychologisch rapport van de moeder geen diagnose wordt gesteld. Dat kan pas na langduriger onderzoek. ,,Zonder diagnose kan niet worden vastgesteld dat de moeder inderdaad langdurig niet voor haar kinderen kan zorgen," aldus de rechter. ,,Daarnaast blijkt uit de stukken die zijn ingebracht door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dat er afspraken zijn gemaakt over onderdak, scholing en financiële ondersteuning."

Advocaat Schüller wil niet reageren op de uitspraak van de voorzieningenrechter. De uitspraak kwam pas laat op de avond. De rechtbank in Amsterdam liet weten dat Lili en Howick als eerste zijn geïnformeerd.

Harbers

Staatssecretaris Harbers (Veiligheid en Justitie) liet vanmorgen al weten dat het standpunt van het kabinet ongewijzigd is en dat de kinderen morgen zullen worden uitgezet. Harbers sloeg daarmee ook een waarschuwing in de wind van de Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Zij zei dat met de uitzetting van Lili en Howick ‘fundamentele rechten voor kinderen’ worden geschonden.

Dat het kabinet blijft vasthouden aan uitzetting vindt Kalverboer onbegrijpelijk. ,,Harbers gaat voorbij aan het feit dat het door het beleid van de overheid mogelijk is dat de moeder 10 jaar geprocedeerd heeft en dat het gezin niet is uitgezet. De overheid heeft daardoor ook een verantwoordelijkheid. Harbers maakt een besluit over de ruggen van kinderen. Lili en Howick zijn de dupe van dit beleid.’’

'Onbegrijpelijk'

Kalverboer bevestigt dat het heel slecht gaat met de moeder. ,, Zij kan nu niet, over een jaar niet en het jaar daarop niet in Armenië voor de kinderen zorgen. Dus komen de kinderen in een weeshuis terecht. Dat is evident. Ik vind deze beslissing onbegrijpelijk, onrechtvaardig en tegen het kinderrechtenverdrag in.’’