Rechter Irak verzon oorlogsmisdrijf om Nederlandse schoonzoon op te pakken

De inmiddels voormalige rechter heeft naast de Iraakse ook de Nederlandse nationaliteit. De man ging na zijn pensioen in Nederland wonen. Mede hierdoor mocht de rechtbank in Den Haag zich over de zaak buigen. De bizarre zaak blijkt het gevolg van een ordinaire familieruzie te zijn geweest. De rechter misbruikte zijn functie om zo zijn schoonzoon, die juist naar Nederland was gevlucht voor het regime in Irak, te dwingen tot een goede scheidingsregeling met zijn dochter, inclusief een hoge 'schadevergoeding'. De man vervalste daarbij arrestatiebevelen tegen zijn schoonzoon en diens broer, die daardoor werd opgepakt in Irak.

Saddam

Beide slachtoffers werden in de arrestatiebevelen ten onrechte beschuldigd van zeer ernstige misdrijven die zij in Irak zouden hebben gepleegd tijdens het regime van Saddam Hoessein. Die aantijgingen kloppen niet. Zo was de schoonzoon tijdens de vermeende misdaden gewoon in Nederland.



De rechter richtte zijn pijlen in eerste instantie op de broer van de schoonzoon. Die werd vervolgens twee dagen in Irak in de cel gezet. Toen die actie de familieruzie over de scheiding niet vlot wist te trekken, liet de rechter een internationaal arrestatiebevel opmaken tegen de schoonzoon. Die werd daardoor in Nederland door de politie klemgereden en een uur van zijn vrijheid beroofd.



Volgens de rechtbank zijn de gedragingen van de voormalige rechter 'zeer ernstig'. De rechtbank stelt vast dat onder het regime van Saddam Hoessein 'gruwelijke misdrijven begaan zijn tegen de Iraakse bevolking' en dat na de val van het regime van Saddam Hoessein het Iraqi High Tribunal werd opgericht 'om de ernstigste van deze misdrijven te berechten'. Volgens de rechtbank is het uitvaardigen van een arrestatiebevel met de verdenking van het plegen van deze gruwelijke (internationale) misdrijven dan ook 'zeer stigmatiserend' voor de beide slachtoffers in deze zaak.