Rechter haalt streep door zaak om macaber duizendjarig Boeddhabeeld

Wie hoort dat het beeld de gemummificeerde resten van een 11de-eeuwse Zuid-Chinese monnik bevat, moet direct denken aan griezelfilmklassiekers als House of Wax. Het beeld werd in 2015 wereldnieuws, toen bij het maken van een mri-scan bleek dat in het binnenste van het Chinese beeld een menselijk lijk schuilgaat. Bewoners van de Chinese dorpjes Yangchun en Dong Pu herkenden het beeld, dat werd geëxposeerd in Hongarije, als het in 1995 uit een lokale tempel ontvreemde exemplaar. De resten in de Boeddha zouden die van hun geliefde Zhanggong Zushi zijn, een gevierde heelmeester en prediker uit de Song-dynastie (960-1279). En ze wilden hem terug .

Kunstverzamelaar

In dit verhaal speelt niet griezelacteur Vincent Price de hoofdrol, maar de Nederlandse architect en kunstverzamelaar Oscar van Overeem. Hij kocht in 1996 in Hongkong voor 40.000 euro inderdaad een boeddhabeeld, maar bestrijdt de Chinese claim en stelt dat ‘zijn’ beeld niet het uit YangChun geroofde exemplaar is. Van Overeem, desondanks doordrongen van het belang van het beeld, bood door de jaren heen aan om het terug te geven aan China, maar zag liever niet dat het een roemloze bestemming zou krijgen. ,,Niet naar een of ander gillend dorp, dat zomaar beweert dat het van hun is”, aldus de verzamelaar. Hij stelde eisen, maar kreeg nul op rekest.

Geruild en zwijgafspraak

Het gesteggel met de Chinezen en de negatieve publiciteit beu, deed Van Overeem het Boeddhabeeld van de hand. Hij ruilde het met een andere verzamelaar en sprak af niet te vertellen wie het nu heeft. YangChun liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechter, zowel in China als in Nederland. Eind oktober troffen de partijen elkaar in Amsterdam.



,,Het is niet jullie beeld en bovendien heb ik het niet meer’’, betoogde Van Overeem min of meer in de rechtszaal, waar ook een aantal Yangchunners bij waren. De huidige eigenaar van het in lotushouding zittende beeld zou in overleg zijn met een Taiwanese familie, die de Boeddha aan het dorpje wil teruggeven, zo bleek.



De dorpscomités van Yangchun wezen op Chinese karakters, die volgens hen aantonen dat het beeld aan hun dorp toebehoort. Ze eisten, op straffe van een dwangsom, dat Van Overeem opbiecht wie hun beeld heeft. Ze zijn van mening dat er sprake is van een ‘samenzwering’ om het beeld weg te moffelen.