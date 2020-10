Rechter: Geen celstraf, maar ‘slechts’ tbs voor man die twee mensen doodstak in bioscoop

LIVE | Tweede Duitse regio in lockdown, negatieve testuit­slag nodig voor Canarische Eilanden

12:50 Het toenemende aantal dagelijkse besmettingen dwingt Duitsland tot het nemen van strengere maatregelen. Vandaag gaat een tweede Beierse regio in lockdown. De scholen in Rottal-Inn blijven dicht, evenementen zijn afgelast en inwoners mogen alleen naar buiten als daartoe een dringende reden is. Scherpere coronamaatregelen van de Italiaanse overheid hebben in de steden Turijn en Milaan tot gewelddadige protesten geleid. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws. Hier lees je het nieuws van de afgelopen dagen terug.