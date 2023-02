Rechter: Gebiedsverbod A12 voor drie van de acht klimaatactivisten onterecht

Jilda (12) schildert een Van Gogh in het trappen­huis van Arnhemse flat: ‘Hij is mijn grote voorbeeld’

In de Du Soleil-flat in Arnhem staat de 12-jarige Jilda Ozdemir dagelijks te schilderen. Ze maakt het wereldberoemde schilderij De Sterrennacht van Vincent van Gogh na. Ondanks Jilda’s jonge leeftijd is ze enorm onder de indruk van zijn werk. ,,Hij is mijn grote voorbeeld.”