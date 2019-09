Rechter doet cruciale uitspraak: was euthanasie bij demente vrouw moord?

Harm (47) na jarenlange gevangenis­straf vrijgela­ten uit Chinese cel

10:29 Harm Fitié uit Almkerk is na een jarenlange gevangenisstraf in China vrijgelaten. De 47-jarige Fitié heeft drie maanden eerder dan verwacht zijn Chinese cel kunnen verlaten, zo maken familie en vrienden vandaag bekend via een facebookbericht. Vader Axel Fitié laat in een korte reactie weten dat zijn zoon sinds 7 augustus al terug is in Europa. ,,We hebben er voor gekozen dat stil te houden om te zien hoe het allemaal loopt.”