Rechter buigt zich donderdag over vuurwerkverbod

De rechter in Den Haag buigt zich donderdag over het vuurwerkverbod. Zo’n 150 winkeliers kondigden maandag aan naar de rechter te stappen om eind dit jaar toch vuurwerk te kunnen verkopen. Ze vinden dat het kabinet veel te laat heeft besloten om al het vuurwerk te verbieden om de zorg te ontlasten.

De boze ondernemers zeggen in grote problemen te komen. Ze hebben afspraken met leveranciers gemaakt en vaak ook al betalingen gedaan. Eind van het jaar staat daar nul omzet tegenover. Er is een compensatiefonds van 40 miljoen euro, maar volgens de ondernemers lijkt dat vooral bedoeld om extra kosten voor opslag en vervoer te dekken. ,,Omzetverlies en problemen met de financiering zijn niet gedekt. Nog los van de vraag of dit voldoende is om alle kosten te dekken’’, zegt advocaat Lex de Jager die de vuurwerkverkopers bijstaat.

Volgens de advocaat dreigt er een enorme chaos te ontstaan. Veel vuurwerkcontainers zijn al onderweg. Niemand weet nog wat daar mee moet gebeuren. Ook tijdens oud en nieuw zelf dreigt het onrustig te worden nu er geen vuurwerk afgestoken mag worden.

Verschuiving

Dat de zorg ontlast wordt met een vuurwerkverbod, is volgens de winkeliers nog maar helemaal de vraag. ,,Er is nu een verschuiving gaande naar illegaal vuurwerk en carbid schieten. Dat is in niemands belang.’’

De 150 winkeliers die naar de rechter stappen zijn verenigd in de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk. In heel Nederland zijn er zo’n 1300 verkopers. Andere verkopers, verenigd in de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, stappen niet naar de rechter. Zij willen eerst de onderhandelingen over de compensatieregeling afwachten.

De rechtszaak is donderdag om 14.00 uur.

