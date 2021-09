Rechter beslist: restaurant Waku Waku in Utrecht blijft gesloten

update / videoRestaurant Waku Waku in Utrecht blijft dicht. Dat heeft de rechter zojuist bepaald. Het veganistische restaurant probeerde de gedwongen sluiting door burgemeester Dijksma vanochtend ongedaan te maken in een kort geding, maar dat mocht niet baten.

Begin deze week lieten de eigenaren van Waku Waku weten hun gasten niet te zullen controleren op de verplichte coronacheck-app, waarna burgemeester Dijksma op maandagavond besloot om het veganistische restaurant aan het Vredenburg te sluiten.

,,U krijgt geen gelijk vandaag”, zei de rechter vandaag, in een volle zaal. ,,Ik zie geen reden om de last onder bestuursdwang te schorsen.” Hoewel de rechter aangaf dat het restaurant ‘terechte vragen stelt’, oordeelde hij dat burgemeester Dijksma juist heeft gehandeld. ,,De pandemie bestrijden is een gerechtvaardigd doel.”

De uitspraak ging gepaard met flink wat gejoel van aanwezigen. ‘Revolutie!’, ‘je gaat vast een glansrijke carrière tegemoet’ en ‘Floris, we blijven achter je staan’, klonk het, terwijl de rechter uitspraak deed. De zaal zat een stuk voller met belangstellenden dan vanochtend. Na afloop van de zaak verzamelde een grote groep van zo’n 80 sympathisanten zich voor de rechtbank.

De groep werd toegesproken door Mordechai Krispijn, de man die het protest tegen de coronapas aanvoerde. Ook Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid was aanwezig. Eigenaren Floris Beukers en Naphassa Parinussa werden onder luid gejoel onthaald. ‘Hier stopt het niet!’, zo spraken ze.

‘Non discriminatie’

De eigenaren van de horecazaak, Floris Beukers en Naphassa Parinussa, stonden vanochtend tijdens het kort geding lijnrecht tegenover de gemeente Utrecht in de rechtbank. Waarom zit het tweetal hier eigenlijk, wil de rechter weten. ,,We willen op geen enkele manier discrimineren in ons restaurant”, zegt Parinussa. Beukers: ,,Wij kunnen het simpelweg niet over ons hart verkrijgen om bepaalde mensen niet binnen te laten. Ons team is divers, wij staan voor non-discriminatie.”

Waku Waku was altijd een goed lopend, ‘netjes’ restaurant, betoogt de advocaat van het tweetal in de rechtszaal. Maar met de invoering van het coronatoegangsbewijs is voor hen een ‘grens overschreden’. ,,Naar de mening van mijn cliënten worden horecaondernemers nu gedwongen om discriminerend op te treden.”

De coronacijfers in Nederland zijn stabiel en veel mensen zijn gevaccineerd, betoogt de advocaat van het tweetal. Ook hebben Parinussa en Beukers de tafels in hun zaak nog op 1,5 meter afstand staan. ,,Er bestaat daar dus geen acuut gevaar voor de volksgezondheid.”

Gevolgen

Maar, benadrukt ‘tegenpartij’ gemeente Utrecht, wel of niet naar een restaurant gaan, is nog steeds een vrije keuze. ,,En ook als je wel kiest om met een QR-code naar het restaurant te gaan, dan kun je je laten vaccineren of laten testen.”

Dat er in het verleden nooit ‘problemen zijn geweest’ met Waku Waku, en het restaurant de 1,5 meter tussen de tafels binnen nog steeds aanhoudt, is volgens de gemeente niet van toegevoegde waarde. ,,De 1,5 meter geldt inmiddels niet meer. En dat er nooit eerder problemen zijn geweest met Waku Waku, wil niet zeggen dat het mevrouw en meneer vrij staat om de regels niet na te leven.” Er zijn gesprekken gevoerd, en het ondernemersduo ís nu eenmaal gewezen op de gevolgen van het niet-controleren, benadrukt de gemeente.

Of de zaak weer open mag, is sterk de vraag. Gedurende de zitting peilt de rechter wat het tweetal er van zou vinden om toch te controleren en dan wél weer open te mogen. ,,U zou kunnen zeggen: we gaan dit in een bezwaarprocedure uitvechten. Maar ondertussen gaan we wel coronachecken en weer open?” Dat zien Beukers en Parinussa niet als een optie, geven ze aan.

Tijdens het laatste woord valt een zichtbaar geëmotioneerde Parinussa stil. Beukers: ,,We willen doorgaan met onze zaak. Het was ook niet onze bedoeling om hier terecht te komen. Maar dit is gewoon een enorm belangrijke grens.” Om 17.30 uur donderdagmiddag volgt de uitspraak.

