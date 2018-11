Rechter beslist over gebruik Stint door kinderopvang in Almere

De Tweede Kamer debatteert vanavond met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over het omstreden vervoermiddel. Gisteren vroeg advocaat Werner van Bentem de rechter nog het onderzoek naar het gebruik van de Stint door de BSO ter heropenen. De rechtbank wees dat verzoek af.



De jurist stelde in zijn verzoek dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegenstrijdige en onjuiste informatie heeft verstrekt, zowel aan de Tweede Kamer als aan de rechter. Het ministerie stelde twee weken geleden in de rechtszaal dat Stintfabrikant Edwin Renzen een meldingsplicht had over wijzigingen in het ontwerp.



Het is de fabrikant echter niet exact duidelijk welke wijzigingen wel of niet zijn toegestaan om de typegoedkeuring te behouden. Ook zou het ministerie geen toezicht op de Stints hebben gehouden, nadat deze op de openbare weg verden toegelaten en dat op zitting ‘bewust’ hebben verzwegen, aldus de raadsman van de kinderopvang.