Rechter bepaalt na hoger beroep of terminale Amir (10) met familie naar nieuw huis mag

Amir heeft een zeldzame stofwisselingsziekte en is geestelijk beperkt. Volgens artsen heeft de jongen zelfs met de beste zorg niet langer dan een jaar te leven. Hij verblijft op dit moment samen met zijn familie in het UMC Groningen, waar hij vorige week vrijdag met spoed werd opgenomen. Amir werd verpleegd in een zorginstelling in Bedum, omdat hij na jarenlange zorg van zijn ouders in het azc Emmen door de kinderbescherming uit huis werd geplaatst.



Deze week lukte het de familie een huurwoning in Groningen te vinden die in Amirs medische behoeftes voorziet en bovendien vlakbij het ziekenhuis ligt. Als de jongen uit het ziekenhuis wordt ontslagen en mee mag met zijn familie, hoeft hij niet terug naar het azc.



Advocaat Joancy Breeveld, die Amris ouders Jalil en Asefa vertegenwoordigt, is positief over de zitting. ,,Ik ben blij dat alle partijen hetzelfde willen: Amir naar huis laten gaan. Mijn complimenten ook naar de NIDOS, de jeugdbescherming voor vluchtelingen. Iedereen doet nu zijn best de thuiskomst van Amir zo snel mogelijk te faciliteren.''