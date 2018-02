Rechtbank wil duidelijkheid over afspraken met Sonja Holleeder

Video Defecte printplaat oorzaak verkeersinfarct rond Rotterdam

20:21 Een defecte printplaat van het veiligheidssysteem in de Beneluxtunnel was verantwoordelijk voor een verkeersinfarct vandaag rond Rotterdam. Rijkswaterstaat moest weggebruikers tijdens de avondspits zelfs adviseren de snelwegen rond Rotterdam te mijden. De enorme vertragingen begonnen al bij Leiden. De regio Rotterdam is inmiddels weer filevrij.