Rechtbank wijst vervroegde vrijlating dader Puttense moordzaak af

De 46-jarige oud-Puttenaar die de dood van stewardess Christel Ambrosius in Putten en de Rijswijkse studente Anneke van der Stap op zijn geweten heeft, blijft voorlopig in de gevangenis.

Ron P. heeft inmiddels tweederde van de in totaal twintig jaar gevangenisstraf die hij kreeg voor de beide levensdelicten uitgezeten. Maar de rechtbank in Arnhem oordeelde vrijdag dat een vervroegde invrijheidsstelling (VI) er voorlopig niet in zit. De rechter vindt het niet verantwoord hem vrij te laten als hij niet eerst klinisch wordt behandeld.

Onschuldige Puttenaren vast

P. heeft altijd ontkend dat hij verantwoordelijk is voor het verkrachten en vermoorden van de 23-jarige Ambrosius in 1994 en het doden van Van der Stap (22) in 2005 en doet dat nog steeds. Twee Puttenaren zaten zes jaar lang onterecht vast voor wat de Puttense moordzaak is gaan heten. P. kwam in beeld nadat hij zijn vriendin had mishandeld en zijn afgenomen dna overeenkwam met spermasporen die op het lichaam van Ambrosius waren gevonden. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15,5 jaar.

Het Openbaar Ministerie eiste levenslang tegen hem, toen bleek dat hij ook verantwoordelijk was voor de dood van de Rijswijkse studente. Omdat P. had geweigerd mee te werken aan onderzoek naar zijn psychische gesteldheid, kon er geen tbs opgelegd worden. Het gerechtshof oordeelde uiteindelijk: als beide zaken tegelijk waren behandeld, had er niet meer dan de maximale twintig jaar opgelegd kunnen worden. Voor het ombrengen van Van der Stap resteerde daarom uiteindelijk slechts 4,5 jaar voor doodslag.

Psychische gesteldheid

De rechtbank deed een paar maanden een uiterste poging om onderzoek te laten doen naar de psychische gesteldheid van P. Dit omdat hij tweederde van zijn gevangenisstraf had uitgezeten. Dan komt in principe de vi (vervroegde invrijheidsstelling) in beeld.

Al voor het ombrengen van de twee vrouwen had P. een flink strafblad en waren er vermoedens van een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Hij is er nooit voor behandeld. P. zegde de rechtbank toe dat hij met een psycholoog en psychiater zou praten. De zaak werd aangehouden.

Maar twee weken geleden bleek op de zitting dat hij was afgehaakt. P. vertelde de rechtbank dat de psychiater wilde dat hij zijn levensverhaal opschreef, terwijl hij in zijn jeugd was misbruikt en het veel te heftig voor hem was om daarover te schrijven.

Hij heeft inmiddels wel traumatherapie gehad. Het is dus niet zo dat hij geen behandeling wil, aldus zijn raadsman, die P. ‘een lieve jongen’ noemde die het niet makkelijk heeft gehad. Hij zei dat P. wekelijks bezig is met hulpverlening. Hij wil alleen niet naar een kliniek.

De oud-Puttenaar heeft ook fysiek de nodige problemen. Hij zou inmiddels een operatie hebben ondergaan voor een hersentumor.

Zeker drie jaar extra

De officier van justitie verzocht de rechtbank twee weken geleden al de vervroegde invrijheidsstelling met drie jaar uit te stellen. Dit in de hoop dat de man tegen die tijd alsnog bereid is met een psycholoog en psychiater te praten.

De rechtbank sloot zich aan bij het voorstel. Ze benadrukte nog dat het ook in het belang van P. zelf was geweest om wel mee te werken aan het onderzoek. Het had tenslotte ook kunnen uitwijzen dat er geen aanwijzingen zijn voor een stoornis en risico’s.