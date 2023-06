Rechtbank keihard: Rian van Rijbroek is ondeskundig en mag nooit meer onderzoek doen naar ex Sanderink

Multimiljonair Sanderink, eigenaar van it-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton, voert al jaren een verbeten juridisch gevecht met zijn ex-vriendin. Daarin wordt hij gesteund door zijn nieuwe echtgenote, zelfverklaard cyberdeskundige Rian van Rijbroek.

Het vonnis van woensdag volgt op een zitting op 16 maart bij de rechtbank in Almelo, waar Sanderink zich misdroeg door halverwege de zitting binnen te stormen en één van de rechters te beschuldigen.

Duizenden mails

Van Rijbroek werd door Van Egten voor de rechter gesleept, nadat bleek dat ze de afgelopen jaren duizenden mails verstuurde naar onder andere ministers, journalisten en zakelijke relaties. Daarin werd Van Egten beschuldigd van onder meer fraude, diefstal en activiteiten in de porno-industrie. Van Rijbroek beweerde dat ze voor al die beschuldigingen bewijs had, maar daar maakt het vonnis gehakt van.

Volgens het vonnis is Van Rijbroek ‘ondeskundig op het gebied van financiën en administratie en niet bevoegd om recherchewerk te doen’. Volgens de rechtbank is de werkwijze van Van Rijbroek ‘dat zij in de mailboxen van Van Egten op zoek gaat naar aanknopingspunten en daar vervolgens in het geheel niet te onderbouwen, veeleer fantastische theorieën aan hangt. Het gevolg is dat wanneer zij onderzoek naar Van Egten doet, de uitkomst bij voorbaat onjuist en misleidend is.’

De rechtbank oordeelt dan ook ‘dat de enige remedie is dat het Van Rijbroek c.s. in de meest brede denkbare zin moet worden verboden om onderzoek te (laten) doen naar het handelen van Van Egten.’Daarbij weegt de rechtbank mee dat Van Rijbroek ‘in deze procedure op geen enkele wijze heeft laten blijken dat zij spijt heeft van de herhaaldelijke onrechtmatige gedragingen jegens Van Egten.’

Dwangsom

Het vonnis zet dan ook een stevige dwangsom op dit verbod: voor iedere overtreding moet Van Rijbroek 50.000 euro aftikken, met een maximum van 5 miljoen. Daarnaast moet Van Rijbroek een nader te bepalen schadevergoeding aan Van Egten betalen.

Sanderinks echtgenote was niet de enige die door de rechtbank tot de orde werd geroepen. Ook twee van zijn topmannen moeten Van Egten betalen.

Aike Schoots, nog altijd commissaris bij Sanderinks bouwbedrijf Strukton, heeft volgens het vonnis onrechtmatig gehandeld. Hij wist dat Van Rijbroek de gewraakte mails verstuurde vanaf het Strukton-mailaccount van Gerard Sanderink. Hij schreef zelfs mee aan die mails, en werkte mee aan dubieuze ‘onderzoeksrapporten’ over Van Egten. Ook liet hij beschuldigende berichten over haar plaatsen op de website en de intranetsite van het bouwbedrijf.

‘Schoots is lid van de raad van bestuur van Strukton en van hem mag extra zorgvuldig optreden worden verwacht wanneer hij constateert dat het Strukton-mailaccount van de bestuursvoorzitter (Sanderink, red,) wordt beheerd door een onbevoegd persoon’, aldus de rechtbank. Ook Schoots mag van de rechtbank nooit meer onderzoek (laten) doen naar Van Egten.

Ceo moedigde aan

Voormalig Centric-ceo Henny Luijrink krijgt in het vonnis ook de wind van voren. Ook hij zag de bizarre mails voorbijkomen, maar greep niet in. Integendeel: hij moedigde Van Rijbroek aan door haar mails te beantwoorden met teksten als ‘Paybacktime! Richten en overhalen!’ Hij liet toe dat het dubieuze onderzoeksrapport over Van Egten op de intranetsite van Centric werden geplaatst. En als klap op de vuurpijl voorzag Luijrink smaadwebsite Onrecht.nl van foto’s en informatie over Van Egten, waarop beheerder Henri Kamps van de site beledigende en insinuerende stukken baseerde. De rechtbank oordeelt dat Luijrink niet alleen als ceo van Centric, maar ook privé onrechtmatig heeft gehandeld jegens Van Egten.

Strukton moet rectificeren

Gerard Sanderinks bouwbedrijf Strukton tot slot is volgens het vonnis ook aansprakelijk. Het bedrijf heeft toegelaten dat onterechte beschuldigingen over Van Egten werden verspreid binnen het bedrijf en via de website van de onderneming. Strukton moet daarom een rectificatie en een verontschuldiging plaatsen op de site, die vier weken lang op de homepage zichtbaar moet zijn. Ook Strukton moet een nader te bepalen schadevergoeding betalen.

Zeggenschap kwijt

Gerard Sanderink is door alle verwikkelingen in zijn privé- en zijn zakelijke leven de zeggenschap over zijn bedrijven kwijtgeraakt. De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam plaatse de afgelopen maanden zowel Centric als Strukton onder beheer van onafhankelijke bestuurders. In beide bedrijven wordt bovendien onderzoek gedaan naar de gang van zaken over de afgelopen jaren.

