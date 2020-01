Rechtbank grijpt in: geschrapte advocaat Robert Moszkowicz mag niks zeggen tijdens rechtszaak

Misleiding

Robert Moszkowicz werd op 23 juni 2006 geschrapt van het tableau wegens ‘onbehoorlijke praktijkuitoefening’. Daar gingen beschuldigingen over te hoge rekeningen, misleidingen en wanorde aan vooraf. Robert Moszkowicz was ooit een groot talent binnen de beroemde advocatenfamilie, maar heeft op z’n zachts gezegd een roerige carrière. In het verre verleden kwam Moszkowicz in opspraak vanwege een drugsverslaving en beschuldigingen (plus veroordeling tot enkele maanden cel) van oplichterij en nalatigheid.

Ook in het meer recente verleden kwam hij wel eens negatief in het nieuws: zo zat hij in 2016 een nacht in de cel op verdenking van fraude. Enkele klanten meenden dat hij zich ten onrechte had voorgedaan als advocaat. Begin 2017 werd besloot het Openbaar Ministerie hem toch niet te vervolgen wegens gebrek aan bewijs. Maar vorig jaar was er opnieuw een incident: zakenblad Quote meldde dat Moszkowicz verzuimd had een procedure te starten voor een cliënt en daarvoor op de vingers was getikt door de rechtbank Amsterdam: hij moest een schadevergoeding betalen.