Rechtbank beslist vandaag over voorarrest Jos Brech

De raadkamer van de rechtbank in Maastricht beslist vandaag of Jos Brech langer in voorarrest moet blijven. Zijn voorlopige hechtenis kan met maximaal negentig dagen worden verlengd. Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.