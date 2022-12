Rechtbank Alkmaar korte tijd ontruimd wegens vermoedelijke bommelding

reacties Gemengde gevoelens bij histori­sche excuses kabinet: ‘Een nieuw hoofdstuk in de dialoog met nazaten’

Het kabinet heeft vanmiddag excuses gemaakt voor de Nederlandse rol bij de trans-Atlantische slavenhandel. Wekenlang is er in de aanloop naar dit historische moment gesteggeld over de datum en de manier waarop de nazaten erbij betrokken waren.

19 december