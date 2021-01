Reactie onderzoek dood Brabantse informant: ‘Problemen politie groot genoeg voor parlementair onderzoek’

Bij de Landelijke Eenheid van de politie spelen zulke ernstige problemen dat een parlementair onderzoek gerechtvaardigd is. Dat zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam in reactie op het nieuws van deze site over informant Freddy Janssen . Ook politiebonden NPB en ACP spreken van een ‘crisis in de intelligence’.

Deze site onthulde hoe politie en Openbaar Ministerie na de dood van de Brabantse informant Freddy Janssen in 2015 verzwegen dat hij lange tijd als informant voor het Team Criminele Inlichtingen (TCI) had gewerkt.

Politiebronnen zeggen dat de politie sporen van de operatie heeft geprobeerd uit te wissen. Zo verdwenen volgens hen kritische rapporten over de zaak. Ook werden wachtwoorden van Janssens mailaccounts veranderd en kwamen in beslag genomen laptops kapot terug bij de nabestaanden. Politiebronnen spreken van ,,een cover-up” en ,,een doofpot met IRT-achtige kenmerken.” De politie onderzoekt deze informatie.

Wantrouwen

Volgens Kamerlid Chris van Dam is er sprake van ‘een veelheid aan problemen’ bij de Landelijke Eenheid en niet alleen bij TCI. ,,Ook over de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, de Landelijke Recherche en Dienst Speciale Interventies krijg ik veel klachten binnen. Het heeft te maken met de aansturing van de Landelijke Eenheid. Er heerst wantrouwen en de menselijke maat is verdwenen.”

De problematiek is ernstig omdat ,,de Landelijke Eenheid een rol speelt in álle grote politieonderzoeken in Nederland”, aldus Van Dam. ,,Neem de zaken Holleeder, MH17 en Ridouan Taghi. Je wilt een Landelijke Eenheid waar je je hand voor in het vuur kunt steken. De ernst van de problemen rechtvaardigt een parlementair onderzoek.”

Politiebonden NPB en ACP trokken ruim een jaar geleden al aan de bel. Zij schreven in november 2019 aan de korpsleiding dat er sprake is van ,,een crisis in de intelligence.” Zo zou er onprofessioneel worden gewerkt met bronnen en informanten en was er sprake van integriteitsschendingen, machtsmisbruik en intimidatie.

‘Flinke fouten’

Naar aanleiding van de brandbrief is de Inspectie Justitie en Veiligheid gevraagd onderzoek te doen de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de Landelijke Eenheid, waar ook de afdeling TCI onder valt die met informant Janssen werkte. Dat inspectieonderzoek komt eind deze maand naar buiten en is naar verluidt zeer kritisch. Zo stapelen de rapporten zich op. Eerder constateerde ook Deloitte vriendjespolitiek, discriminatie en onderling wantrouwen bij de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de Landelijke Eenheid.

Politiespecialist Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden vindt dat in de zaak rond informant Freddy Janssen flinke fouten zijn gemaakt. ,,Bij politieinformanten moet je ontzettend zorgvuldig te werk gaan. Dat begint met een goede afscherming. De wijze waarop met Janssen is gecommuniceerd, via de mail, past daar niet in.”

Raadselachtig

Daarnaast vindt Van Buuren dat politieoperaties met informanten beter moeten worden vastgelegd. ,,Dit werk moet controleerbaar zijn. Dus moet alle informatie bewaard blijven en mogen er geen wachtwoorden, harde schijven en rapporten op raadselachtige wijze verdwijnen.”

Tot slot moeten operaties van Team Criminele Inlichtingen gemeld worden aan de rechter, zodat deze controleerbaar zijn voor de verdediging, zegt de universitair docent. ,,Eén van de scenario’s in deze zaak is dat zijn informantschap gedoe heeft gegeven in het criminele circuit. Dat is relevante informatie voor de rechtszaak over de dood van Freddy Janssen.”