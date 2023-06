RDW werkt aan ‘legaliseren’ elektrische step, kunnen gemeenten daar nog iets aan doen?

In veel Europese steden is de elektrische step al een gangbaar vervoersmiddel. Omdat er in Nederland nog geen wetgeving voor is, mogen de meeste e-steps de openbare weg niet op. De RDW is die toelating nu aan het voorbereiden, maar willen gemeenten dit nieuwe vervoersmiddel eigenlijk wel in het verkeer zien?