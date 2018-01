Ravage Zeeburgertunnel verholpen, tunnel weer open

De tunnel werd in zuidelijke richting afgesloten nadat gisteren de lamellen voor de tunnel door een ongeluk met een vrachtwagen naar beneden kwamen. ,,De hele dag en nacht is gewerkt om de beschadigde delen in de tunnel te verwijderen of te herstellen en de tunnel te inspecteren'', aldus Rijkswaterstaat.

Op beelden van AT5 is te zien hoe een deel van het plafond naar beneden is gekomen. Iets verderop ligt een groene container die door de klap van de oplegger is geraakt. Nog weer een stukje verderop staat de vrachtwagen die de ravage veroorzaakte.



De openstelling is eerder dan verwacht. Rijkswaterstaat liet woensdag weten dat de tunnel tot zeker na de ochtendspits dicht zou blijven.



De lamellen, bedoeld als filter voor het felle daglicht zijn over zo'n honderd meter verwijderd en het asfalt is gerepareerd. Gesneuvelde lampen en matrixborden zijn weggehaald en worden op een later tijdstip opnieuw aangebracht.