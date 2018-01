Ravage in Zeeburgertunnel zo groot dat tunnel dicht blijft

Op beelden van AT5 is te zien hoe een deel van het plafond naar beneden is gekomen. Iets verderop ligt een groene container die door de klap van de oplegger is geraakt. Nog weer een stukje verderop staat de vrachtwagen die de ravage veroorzaakte.



De schade is volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) rond 10.00 uur ontstaan aan het begin van de Zeeburgertunnel in de binnenring van de A10 (Coenplein richting Watergraafsmeer).



De schade was zo ernstig dat de tunnelbuis direct werd afgesloten. De binnenring in zuidelijke richting blijft gesloten, meldt Rijkswaterstaat. Onduidelijk is hoe lang deze dicht blijft. Het wordt omgeleid via de A10 West, A5, A9 en A2. De buitenring is rond 10.30 uur weer geopend voor verkeer.